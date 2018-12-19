День святого Николая: программа праздничных мероприятий в Киеве [ Редактировать ]
День святого Николая - покровителя детей - в последние годы становится все более популярным в Украине. Главный детский праздник года отмечают в Киеве и других городах.
В этот праздник обязательно соберите семью и проведите день вместе. А мы подскажем вам, куда можно пойти на День святого Николая, чтобы он прошел ярко.
Моне: магия воды и света
Магия воды и света творит чудеса. Фильм позволит нам прикоснуться к истории написания известного цикла картин основоположника импрессионизма.
- Когда: 17, 19 декабря, 19:00
- Где: кинотеатр "Киев", ул. Большая Васильковская, 19
- Сколько стоит: 150 гривен
Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
История о захватывающем приключении мальчика, который накануне Нового года пытается спасти своего младшего брата из ледяного королевства Winterra. Этот волшебный край всегда существовал благодаря детским мечтам и вере в чудеса.
Но со временем все изменилось, дети перестали верить в магию и добро, и все стало холодным и ледяным. Попасть в сказочный мир сможет лишь тот, кто сохранил в глубине души веру в чудо.
- Когда: 17-27 декабря, 19:00
- Где: ВДНХ, пр. Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 265 гривен
Новогодняя музыкальная платформа
Здесь определятся топовые песни украинской сцены, яркие открытия и камбэки, смелые дуэты и творческие эксперименты. Яркое шоу с украинскими звездами - гарантировано.
- Когда: 19 декабря, 19:00
- Где: дворец "Украина", ул. Большая Васильковская, 103
- Сколько стоит: от 850 гривен
Открытие елки на Софийской площади
Вас ожидают полярный экспресс, множество фотозон, праздничный концерт, магический туннель, новогодне-рождественская ярмарка, зона сладостей, сказочная аллея чудес.
- Когда: 19 декабря, 18:00
- Где: Софиевская площадь
- Вход свободный.
Экскурсия на фабрику елочных игрушек
Во время экскурсии вы увидите, как производят елочные игрушки в ручную.
- Когда: 19, 22, 23, 29, 30 декабря, 12:00
- Где: Дива Краины, Андреевский спуск, 34в
- Сколько стоит: от 260 гривен
Новогодняя программа "Космическая миссия: В поисках магических стихий"
Это сочетание художественного новогоднего представления с использованием изображения в формате 360 (сферическое полнокупольное изображение) с эффектом 3D.
- Когда: 19 декабря, 10:00
- Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3
- Сколько стоит: от 300 гривен
Смотрите также программу праздничных мероприятий на новогодние праздники.
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