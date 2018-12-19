В зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 18 декабря ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Противник обстрелял Новотошковское, Крымское, Павлополь, Славное, Авдеевку и Чермалык.

"В результате боевых действий один украинский военный получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что с утра противник огонь не открывал.

Ранее боевики понесли серьезные потери в зоне конфликта.