МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики [ Редактировать ]
Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее. Об этом говорится в сообщении Фонда.
В 2019 году прогнозируется рост на уровне 2,7%, как и ранее.
В 2020 году Фонд ожидает роста ВВП на 3%.
Также МВФ повысил прогнозы среднегодового показателя инфляции - до 11% с 10,9% в 2018 году и до 9,2% с 7,3% в 2019 году. В 2020 году среднегодовой показатель инфляции по прогнозам Фонда составит 5,9%.
Ранее мы писали о том, что объем мирового долга достиг рекорда.
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