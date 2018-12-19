Илон Маск показал новый тоннель Boring Company (видео) [ Редактировать ]
Американский изобретатель Илон Маск продемонстрировал тестовый вариант тоннель Boring Company под штаб-квартирой SpaceX в калифорнийском городе Хоторн с машиной Tesla внутри. Об этом сообщает издание Cnet.
В нем смогут ездить не только автомобили Tesla, но и любые другие машины. Также Маск отметил, что данным тоннелем смогут пользоваться даже пешеходы и велосипедисты.
По информации Илона Маска на строительство участка тоннеля длиной 2,3 км и и шириной 4,3 метра было потрачено всего $10 млн.
Как сообщается в данном варианте тестового режима автомобиль Tesla для передвижения в тоннеле использовала убираемые "колеса". Эта технология позволяет машине удерживаются на рельсах чтоб не сойти с траектории. Данная система накладных колес для рельс стоит примерно $200-300.
Такая технология накладных колес позволяет ездить в тоннеле Boring Company любым электромобилям с автопилотом.
Средняя скорость передвижения в данном тоннеле составляет - 150 миль в час (около 241 км/ч). Как отмечает Маск данная скорость поездки будут больше похожа на телепортацию по городу в сравнении с обычной ездой в пробках.
По сообщению Илона Маска в тоннелях Boring также смогут передвигаться специальный транспорт для пешеходов и велосипедистов.
Ранее мы писали о том, что Илон Маск первым высадится на Марс.
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