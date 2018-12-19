Когда человек не следит за своей речью, он перестает следить за собственными мыслями. А зря. Постаравшись проследить, что и как мы говорим, мы бы ужаснулись, как пестрит наша речь ошибками. Немалую долю занимают в ней слова-паразиты. К счастью, при желании и должной настойчивости это исправимо. Flytothesky.ru публикует несколько рекомендаций, как от них избавиться

1. Постоянная осмысленная практика устной речи.

Звучит нудно и долго, однако эта рекомендация - фундамент вашей будущей красивой речи. Тем не менее, подходите осмысленно к каждой, даже самой маленькой возможности: от обсуждения проекта с коллегой до выступления перед публикой. К тому же, необходимо каждый раз думать, что и как вы говорите, независимо от ситуации. Воспринимайте каждую свою коммуникацию как пример ваших ораторских способностей. Так что невозможно достигнуть целей без постоянной практики и попыток самосовершенствования. А тем более, когда вы поставили перед собой такую: привести свою речь в порядок и искоренить слова-паразиты.

2. Глубокий вдох.

Каждый раз, когда вам хочется вставить слово-паразит в свою речь, сделайте глубокий вдох. Во-первых, он прервет вашу речь, и сделает интересную смысловую паузу. А во-вторых, у вас будет время подумать над следующими словами и возможность более грамотно построить предложения. Согласитесь, весьма полезный "рывок".

3. Принудительный речевой интервал.

Выше мы говорили о смысловых паузах в вашей речи. Они очень полезно влияют на беседу в целом, помогая расставить акценты на нужных словах и идеях. Ко всему прочему, приучая себя делать речевые интервалы, вы лишаете себя возможности вставлять ненужные слова-паразиты и словосочетания. Кроме того, этим вы помогаете вашему собеседнику лучше понять вас и не потерять нить повествования, переварить полученную информацию. Чем еще полезны подобные задержки? Они помогают вам концентрировать внимание на продолжении вашего рассказа.

4. Помощь друга.

Итак, избавиться от слов-паразитов - довольно сложная и длительная задача. Помочь вам в этом могут ваши друзья и близкие. Попросите кого-нибудь во время вашего разговора попутно записывать, что вы употребили в своей речи. А потом подсчитайте все вредные слова и запомнить их. В итоге, такая регулярная тренировка поможет сократить употребление многих ненужных слов и отшлифовать вашу речь.

5. Долой неуверенность!

Нечеткая формулировка мыслей, потеря главной идеи, неуверенность в своих словах - одни из основных причин, при которых появляются слова-паразиты. Забыли необходимое слово? Утратили то, о чем хотели рассказать? Сделайте паузу и возьмите себя в руки. Но никак не употребляйте в своей речи (особенно деловой) такие слова: эм, значит, типо, как бы, ну, вот и другие. Огромный поток слов-паразитов скорее ухудшит понимание и восприятие вашей речи, а не спасет в подобной ситуации.

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