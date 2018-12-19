Во вторник, 18 декабря, Национальный банк Украины выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2018", созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В набор входят разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, две оборотные монеты номиналами 1 грн каждая, памятная монета номиналом 5 грн "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины", посвященная разменному денежному знаку Украинской Народной Республики.

Отмечается, что монеты номиналами 1, 2, 5 копеек изготовлены из нержавеющей стали; монеты номиналами 10, 25, 50 копеек - с низкоуглеродистой стали с латунным покровом; монеты номиналом 1 гривна - из алюминиевой бронзы. Монета номиналом 5 грн изготовлена ​​из нейзильбера (элемент отделки - тампопечать).

Тираж набора - 10 тысяч штук.

Приобрести набор можно с 18 декабря 2018 года в пунктах продажи: региональных отделах Национального банка Украины и отделах банков-дистрибьюторов.

Фото: bank.gov.ua

Ранее в Нацбанке показали новую монету.