Новая программа МВФ с Украиной: названы приоритеты [ Редактировать ]
Новая программа сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной Stand-By включает четыре приоритета. Об этом говорится в заявлении МВФ по итогам заседания Совета директоров Фонда.
В частности, программа будет сосредоточена на:
- продолжение консолидации бюджета для того, чтобы держать государственный долг на его пути к уменьшению;
- снижение инфляции при сохранении гибкого валютного курса;
- укрепление финансового сектора, содействие в восстановлении активов и восстановление банковского кредитования;
- продвижение конкретно направленного комплекса структурных реформ, особенно для улучшения процессов администрирования налогов, приватизации и управления.
По словам заместителя главы МВФ Дэвида Липтона, "новая программа Stand-By обеспечит опору для экономической политики властей в будущем году, сохраняя недавние позитивные тенденции в экономике и продолжая путь к более устойчивому росту (экономики - ред.)". "Совместно с поддержкой Всемирного банка и ЕС договоренность поможет Украине покрыть ее финансовые потребности", - добавил он.
"Дальнейший прогресс с антикоррупционными реформами и в сфере приватизации поможет привлечь инвестиции и улучшить бизнес-климат в целом. Приоритеты включают в себя запуск работы Антикоррупционного суда, приватизацию крупных государственных предприятий, упорядочение с регулированием и продвижение с земельной реформой", - сказал Липтон.
Он также отметил принятие "надежного" Госбюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление и принятие законодательства для улучшения управления в государственных банках. "Полная и своевременная реализация программы будет иметь решающее значение для ее успеха в свете сложных задач", - добавил представитель МВФ.
Ранее мы писали о том, что МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики.
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