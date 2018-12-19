Wexler Group будет развивать свою сеть АЗС [ Редактировать ]
Wexler Group намерена значительно увеличить свое присутствие на розничном рынке нефтепродуктов Украины. Об этом в интервью LB.ua заявил собственник группы Петро Белз.
"В нашей розничной сети пока всего 12 АЗС. И это самое доступное качественное топливо в регионах присутствия. Когда станций будет больше, мы сможем и будем позитивно влиять на цены на розничном рынке. А пока что, мы довольны тем, что смогли стабилизировать от значительных ценовых скачков и дефицитов оптовый рынок дизельного топлива в стране" - сказал Петро Белз.
По словам Белза, после отхода от оперативного руководства форвардным предприятием Wexlerа - ТОВ "Анвитрейд", он сосредоточился на стратегических направлениях: добыча и переработка нефти, и развитие собственной сети АЗС.
"Сейчас мы находимся в стадии завершения переговоров о покупке одной национальной и нескольких региональных сетей АЗС.", - заявил Белз.
Wexler Group является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. Группа объединяет такие предприятия, как "Анвитрейд", "Яуснь Транс 27", "Терминал Ойл", "OPTIMUS-LPG", "OptimusOil" и другие.
по теме
В Одессу зашел военный корабль Великобритании (фото)
В среду, 19 декабря, корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в Одесский порт
День святого Николая 19 декабря: что обязательно нужно сделать
День святого Николая, который православные и грекокатолики отмечают 19 декабря, всегда считался большим христианским праздником
В Днепре горел гараж, есть пострадавшие
По указанному адресу направили спасателей
В Киеве зажгут главную елку страны: движение в центре ограничат
На Софийской площади официально зажгут главную елку Украины
День святого Николая: истории и обычаи 19 декабря
Традиционно 19 декабря празднуют День святого Николая - праздник чудес и волшебства