Тело известной певицы нашли в реке [ Редактировать ]
Известная канадско-румынская певица Анка Поп погибла в результате ДТП в Румынии. Об этом сообщает Associated Press.
Поп упала на автомобиле в реку Дунай, не справившись с управлением. Ее обнаружили дайверы после того, как сестра певицы заявила в полицию о пропаже родственницы. Артистке было 34 года.
Поп эмигрировала в Канаду вместе с семьей в 1987 году, однако позже вернулась в Румынию. В 2017-м она выпустила дебютный альбом под названием Anca Pop. Помимо этого, артистка сотрудничала с музыкантом Гораном Бреговичем, приняв участие в записи его альбома Champagne for Gypsies.
Недавно умер известный юморист.
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