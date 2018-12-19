Поліція Києва врятувала викраденого сумчанина [ Редактировать ]
Столичні правоохоронці врятували викраденого сумчанина. Напередодні, на трасі Київ-Харків, поліцейські зупинили мікроавтобус щоб перевірити документи. Із салону машини правоохоронці почули крики про допомогу.
Виявилося, в автівці їхали четверо людей, серед них - чоловік із тілесними ушкодженнями.
Він розповів - його викрали в Сумах, били та вимагали повернути борг. У машині також знайшли короткоствольну та автоматичну зброю
по теме
Киевлянин избил и ограбил девушку на первом свидании
В Киеве парень среди белого дня избил и ограбил девушку на первом свидании
В Киеве нашли избитый труп мужчины
Тело лежало в двухэтажном заброшенном здании на первом этаже
В Киеве полиция задержала "вора в законе" (фото)
Задержанные грузинские криминальные авторитеты боятся возвращаться на родину в Грузию
Объединительный собор в Киеве: полиция задержала людей с оружием
Во время церковного собора в Киеве за порядком следят 4 тысячи сотрудников полиции
Задержан подозреваемый, сбежавший из столичного суда
Подозреваемый в убийстве Андрей Елкин, который накануне сбежал из Голосеевского райсуда Киева, задержан