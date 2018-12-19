МВФ ухвалив програму співпраці з Україною [ Редактировать ]
Міжнародний валютний фонд ухвалив нову програму співпраці з Україною за формою stand-by. Вона розрахована на 14 місяців, протягом яких Київ отримає три мільярди 900 мільйонів доларів позики.
Перший транш, майже у півтора мільярди, до України надійде до 25 грудня. Рішення про подальші надходження рада директорів МВФ ухвалюватиме у травні і листопаді наступного року.
Програма stand-by допоможе Україні підтримувати макростабільність у найближчі роки, виконувати заплановані реформи та розрахуватися по зовнішньому боргу, - повідомили в Уряді. Як відомо, це - десята програма МВФ для України.
"Вже сьогодні ми можемо сказати, що ми впевнено можемо дивитися в в 2019 рік. тому що кошти МВФ, по-перше, ідуть, поповнять резерви національного банку і надають нам впевненість що весь 2019 рік ми будемо знаходитися в програмі і мати підтримку. Перший транш піде в бюджет ще 2018 року ми його очікуємо. І другий транш в 2019 році. Як ви знаєте, у нас пікові боргові навантаження але саме співпраця із міжнародними організаціями дозволить нам пройти цей рік і продовжувати реформи", - заявила Оксана Маркарова, Міністр фінансів України.
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