На Харківщині спіймали диверсанта, який хотів підірвати залізничний міст. Чоловік заклав під рейки пристрій, щоб потім активувати його через мобільний телефон. Диверсії запобігли працівники СБУ, замінивши вибухівку на "муляж". Самого підривника - затримали.

"Міст під залізничним полотном що з'єднує Харківську область з районом Операції об'єднаних сил. Диверсійний акт мав призвести до його руйнування та тривалого виведення з ладу. Особливий цинізм організації скоєння цього злочину полягав у свідомому нехтуванні можливих загроз для цивільного населення", - говорить Володимир Настюк, представник Департаменту контррозвідки СБУ