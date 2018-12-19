СБУ спіймала диверсанта на Харківщині [ Редактировать ]
На Харківщині спіймали диверсанта, який хотів підірвати залізничний міст. Чоловік заклав під рейки пристрій, щоб потім активувати його через мобільний телефон. Диверсії запобігли працівники СБУ, замінивши вибухівку на "муляж". Самого підривника - затримали.
"Міст під залізничним полотном що з'єднує Харківську область з районом Операції об'єднаних сил. Диверсійний акт мав призвести до його руйнування та тривалого виведення з ладу. Особливий цинізм організації скоєння цього злочину полягав у свідомому нехтуванні можливих загроз для цивільного населення", - говорить Володимир Настюк, представник Департаменту контррозвідки СБУ
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