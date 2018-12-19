Люди не могут нравиться всем. И все же, вы наверняка замечали, что есть люди, которых вы особенно не любите. Оказывается, на это влияет и астрология. Подробнее об этом пишет "Сегодня".

1. Овен

Овнов абсолютно сбивают с толку нерешительные люди. Сами они, как известно, импульсивно принимают решения, поэтому не могут осознать, как страх может помешать кому-то действовать. Они не понимают людей, которые не рискуют и предпочитают скучную рутину. Любой Овен всегда любит делать что-то новое, заводить себе нестандартные хобби и не впускать уныние в свою жизнь.

2. Телец

Тельцов нервируют люди, которые слишком легко сдаются. Какой смысл делать даже жалкие попытки, если вы все равно откажетесь от борьбы? Тельцы упрямы, а потому сражаются до последней капли крови и ждут от соперников аналогичного поведения. Если кто-то отступает, даже если это делает Тельца победителем, победа не приносит ему полного удовлетворения.

3. Близнецы

Близнецы не понимают негибких людей, которые слишком серьезно относятся ко всему, что их окружает. Этот знак знает цену качественному чувству юмора и адаптивности. Он уверен: если вы открыты к неожиданностям и готовы к спонтанным действиям, то вы запросто можете добиться успеха и славы.

4. Рак

Раки не особо любят людей, которым чужда романтика, и которые не стремятся к любви и прочным отношениям. Они также не понимают людей, держащих свои чувства в себе и пренебрегающих чужими эмоциями и переживаниями. Людское безразличие и отсутствие сострадания отталкивают чувствительных и уязвимых Раков.

5. Лев

Львы абсолютно не понимают тех, кто не может постоять за себя или защитить других. Они не приемлют трусливых и чрезмерно осторожных людей, предпочитающих отсидеться в сторонке и не идти на риск. Кроме того, Львов отталкивают небрежные и неряшливые люди, которые не заботятся о своей внешности и совершенно за собой не следят.

6. Дева

Дев полностью выбивают из колеи люди, которые безразличны к обучению и добыванию знаний и вполне довольствуются своим невежеством. Они также не выносят безответственных, суетливых и несерьезных людей. Инфантильность в глазах Девы – это тяжелейший порок.

7. Весы

Весы сторонятся людей, которые любят конфронтацию и всегда ищут повода для ссоры или конфликта. Любые разногласия и противоречия заставляют этот знак чрезмерно расстраиваться и впадать в унылое настроение. Иногда Весы бывают смущены слишком болтливыми людьми, которые без умолку говорят о себе и своих достижениях.

8. Скорпион

Скорпионы вычеркивают из своей жизни лжецов! Кроме того, они не понимают бесчувственных людей, которым наплевать на окружающих, и людей, не имеющих никакой цели в жизни. Поскольку Скорпион – очень сексуальный знак, он также не признает холодных и бесстрастных личностей, не нуждающихся в близких отношениях и любви.

9. Стрелец

Стрельцы отказываются понимать домоседов, которым чужда любознательность и страсть к путешествиям. Мир – это большое и увлекательное место. И Стрелец хочет видеть в нем как можно больше ярких и общительных людей. Стрельцы чрезвычайно независимы. Поэтому они не любят навязчивых компаньонов, жаждущих зависеть от них и морально, и материально.

10. Козерог

Козероги не выносят ленивых людей и тех, кто всеми силами уклоняется от своих обязанностей и ответственности. Они также не понимают людей, не заботящихся о своих финансах. Поскольку Козероги добросовестны и надежны, они не уважают тех, кто не выполняет свои обещания и понятия не имеет о банальной дисциплине.

11. Водолей

Когда у кого-то возникает эмоциональный кризис, это смущает Водолея, потому что он не знает, что должен делать и как себя вести. Правда в том, что его собственные эмоции сами способны его напугать. Водолеи – это творческие и интеллектуальные мыслители, поэтому они не понимают людей, которые думают шаблонно и всегда следуют правилам.

12. Рыбы

Рыб пугают жестокие, жадные и эгоистичные люди, которые отказываются помогать другим. Еще они не могут понять людей, у которых отсутствует творческое воображение, и они не умеют фантазировать и творить. Они не понимают тех, кто корыстен и не испытывает эмпатии к окружающим. Доброта и сочувствие для Рыб – это основные критерии хорошего человека.

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