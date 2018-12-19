Протести у Франції: центр Парижа блокували медики

Реформи президента Макрона не до вподоби багатьом французам. Вже три тижні поспіль під час вихідних протестують "жовті жилети". Вони не хочуть підвищення цін на пальне. І загалом вважають, що життя у країні стало занадто дорогим