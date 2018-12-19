Міжнародний день мігранта у Парижі відзначили маршем [ Редактировать ]
А в Парижі відзначити Міжнародний день мігранта вийшли дві тисячі людей. Мітингарі, більшість із яких шукачі притулку, пройшли маршем головними вулицями міста, вимагаючи солідарності, рівності та справедливих умов.
Демонстранти закликали Францію легалізувати шукачів притулку. Кажуть уже кілька років чекають на офіційні документи. А без них неможливо знайти гідну роботу.
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