Велика Британія застосує стратегію часів Холодної війни - через агресивну поведінку Росії. Про це повідомив міністр оборони країни Гевін Вільямсон виданню "Блумберг".

У Пентагоні Вільямсон створює спеціальний відділ, який оцінюватиме можливі загрози від ворожих країн, зокрема, Росії, Китаю та Ірану.

Він також аналізуватиме, чи готові британські військові на них відповідати. Усі заходи спрямовані, насамперед, на модернізацію британської армії. Такий підрозділ існував у Британії кілька десятків років - до початку "перебудови" у 80-х.