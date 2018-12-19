Десятки людей протестували біля американського посольства у Мехіко. Більшість із них - депортовані із США мігранти. Демонстранти вийшли на вулиці із нагоди Міжнародного дня мігранта і закликали США поважати права шукачів притулку.

Люди обурені розділенням власних сімей унаслідок депортації. Кажуть - не збираються погоджуватися із правилами Дональда Трампа. Протестувальники також висловили підтримку мексиканцям та іншим учасникам каравану, які зараз перебувають на кордоні із США.

"Ми тут, щоб показати - продовжуємо боротися за те. щоб права мігрантів поважали. Ми хочемо, щоб про проблему розділення сімей - пам'ятали, щоб наші сім'ї не розділяли і не притягували до кримінальної відповідальності. Я солідарна із тим, що відбувається на кордоні з Тіхуаною. Ми знаємо, як це - покидати сою родину і стикатися із такими труднощами, як депортація", - говорить Анна Лаура Лорес, депортована мігрантка із Мексики.

"У сім'ї Дональда Трампа також є іммігранти. Тому я не знаю, чому він виявляє такий расизм. Все, що ми намагаємося зробити - це нормально жити, бо у своїй країні ми цього робити не можемо", - говорить Хуан Родрігес, мігрант із Гондурасу