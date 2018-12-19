Понад сотню дітей з особливими потребами та дітей українських захисників перша леді напередодні запросила до кінотеатру на перегляд святкового фільму про Миколая.

За словами Марини Порошенко, такі передноворічні зустрічі з дітлахами вже стали традицією. Цьогоріч переглядали кінострічку "Пригоди S Миколая".

"Ви вже бачили, що тут ми вже добрі знайомі. Ми вже з року в рік зустрічаємось. Дітки підростають. Всі вже гарно один одного знаємо і сьогодні ми запросили дітей на перегляд нової української стрічки - це "Пригоди С Миколая". Я сподіваюсь, що це дійсно така новорічна святкова кінострічка, яка дуже сподобається нашим дітям, тому що вона українська. Вона з нашим національним гумором і дуже близька для сприйняття для українських людей", - говорить Марина Порошенко, дружина президента, Голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка.