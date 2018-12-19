Марина Порошенко запросила дітей військових до кінотеатру [ Редактировать ]
Понад сотню дітей з особливими потребами та дітей українських захисників перша леді напередодні запросила до кінотеатру на перегляд святкового фільму про Миколая.
За словами Марини Порошенко, такі передноворічні зустрічі з дітлахами вже стали традицією. Цьогоріч переглядали кінострічку "Пригоди S Миколая".
"Ви вже бачили, що тут ми вже добрі знайомі. Ми вже з року в рік зустрічаємось. Дітки підростають. Всі вже гарно один одного знаємо і сьогодні ми запросили дітей на перегляд нової української стрічки - це "Пригоди С Миколая". Я сподіваюсь, що це дійсно така новорічна святкова кінострічка, яка дуже сподобається нашим дітям, тому що вона українська. Вона з нашим національним гумором і дуже близька для сприйняття для українських людей", - говорить Марина Порошенко, дружина президента, Голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка.
по теме
190-килограммовый ребенок похудел в два раза (фото)
Полный ребенок по имени Арья Пермана сбросил почти половину своего веса
Дітей Миколаєва залишили без дитсадка (відео)
У Миколаєві більше двохсот дітлахів можуть залишитися без дитсадка. Його вдруге за рік визнали аварійним і тепер закривають. Тож посеред навчального року батьки змушені ламати голову, куди прилаштувати малечу
Петро Порошенко закликав забезпечити дітей військових додатковою підтримкою держави
Діти українських військових-учасників операції об'єднаних сил повинні мати додаткову підтримку від держави. Про це заявив Президент у Тернополі під час робочої поїздки
Буллинг в школе: учительница оскорбила ученика и высмеяла перед классом
В киевской школе № 287 учительница младших классов поиздевалась над одним из учащихся
Документальний фільм про Донбас номінуватимуть на "Оскар"
На шляху до "Оскара". Документальний фільм про Донбас увійшов до шорт-листа престижної премії