У Києві офіційно відкриють головну ялинку країни [ Редактировать ]
Сьогодні на Софійській площі у Києві офіційно відкриють головну ялинку країни. Розпочнеться святкове дійство о шостій вечора, а запалять новорічну красуню годиною пізніше.
Традиційно усіх присутніх розважатимуть українські виконавці. Нагадаю, цьогорічна ялинка заввишки майже 25 метрів, а щоб її прикрасити, організатори використали понад півтори тисячі іграшок та три кілометри гірлянд.
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