США поддерживают стремление Украины укрепить боеспособность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андрем Парубием.

При этом Волкер подчеркнул, что важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов.

Спецпредставитель США также высоко оценил принятие Верховной Радой закона о разминировании, а также подготовку законопроекта о закупках в оборонном секторе.

Курт Волкер сказал, что для США очевидно, что атака российских силовиков на украинские корабле вблизи Керченского пролива была абсолютно незаконной.

Ранее Порошенко сделал заявление о мобилизации.