Военное положение в Украине: в США сделали заявление [ Редактировать ]
США поддерживают стремление Украины укрепить боеспособность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено.
"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андрем Парубием.
При этом Волкер подчеркнул, что важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов.
Спецпредставитель США также высоко оценил принятие Верховной Радой закона о разминировании, а также подготовку законопроекта о закупках в оборонном секторе.
Курт Волкер сказал, что для США очевидно, что атака российских силовиков на украинские корабле вблизи Керченского пролива была абсолютно незаконной.
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