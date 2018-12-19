У Каліфорнії відкрили швидкісний автомобільний тоннель [ Редактировать ]
Під Лос-Анджелесом відкрили перший швидкісний тунель для автівок. Його розробила компанія Ілона Маска. Підземна дорога оснащена колією, автомобіль рухатиметься по ній за допомогою додаткових коліс - як у рейкового потяга.
Це допоможе їхати зі швидкістю понад 240 кілометрів на годину. Перша подорож підземною автострадою, завдовжки близько двох кілометрів - тривала лише дві хвилини. Тунель споруджували півтора року і витратили на нього 10 мільйонів доларів. Поки що він працюватиме у тестовому режимі - винятково для досліджень.
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