Штат Вашингтон накрило потужним торнадо [ Редактировать ]
Потужне торнадо налетіло на американський штат Вашингтон. Найбільше постраждало передмістя Сієтла. Понад півсотні будинків - пошкоджені. Частина з них залишилися без дахів.
У 20 домівках стався витік газу. Вітер зривав лінії електропередач та валив дерева. У районі Порт Орчад - пошкоджено автошляхи. У північно-західній частині США торнадо - доволі рідкісне явище, особливо у грудні.
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