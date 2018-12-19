Потужне торнадо налетіло на американський штат Вашингтон. Найбільше постраждало передмістя Сієтла. Понад півсотні будинків - пошкоджені. Частина з них залишилися без дахів.

У 20 домівках стався витік газу. Вітер зривав лінії електропередач та валив дерева. У районі Порт Орчад - пошкоджено автошляхи. У північно-західній частині США торнадо - доволі рідкісне явище, особливо у грудні.