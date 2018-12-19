У Києві представили колекцію старовинних новорічних іграшок [ Редактировать ]
Колекцію старовинних різдвяних та новорічних прикрас представили напередодні в Державному музеї іграшки. Цьогоріч серед звичайних експонатів уперше з'явилася сімейна колекція, яку збирали чотири покоління. Як забуті народні традиції відроджуються сьогодні - Катерина Сривкова розкаже.
Хранителі дитячих спогадів про сімейні святкові традиції - саме так колекціонери називають старовинні іграшки. Тут їх - майже півтори тисячі.
Традиції встановлювати ялинку в наших предків не було.
"В українських селах ставили дідух. Це таке дуже гарне дерево-сніп, яке було оберігом, яке було святковим деревом".
"Дідух був жертовним деревом. Навесні - його спалювали, а попіл розсипали на ниві - щоб урожай був рясний. Ще один забутий новорічний атрибут - святкові "павуки". Їх вважають символом Усесвіту. У давнину такий солом'яний "павук" був обов'язковою різдвяною прикрасою в кожній хаті".
"Одна з легенд каже, що павук заснував до печери вхід, і так врятував Ісуса і діву Марію. Хоча наші предки ще до християнства вірили, що павук заснував цей світ, тобто створив", - говорить Юлія Віговська, методист державного музею іграшки.
Ялинкова традиція прийшла до нас із Німеччини. Там найперші новорічні дерева прикрашали свіжими яблуками - символом земного життя. Скляні іграшки виникли згодом і не випадково.
"Одного разу в Німеччині був поганий врожай на яблука. Винайшли штучне яблуко - це була скляна кулька. І ось насправді ми прикрашаємо не просто кульками наші ялинки, а яблучками", - говорить Юлія Віговська, методист державного музею іграшки.
За радянських часів знайти скляні іграшки було непросто. Тоді були популярними - ватні. І ця епоха ватних іграшок була дуже короткою, тож сьогодні вони - велика рідкість. Ці належать родині Братерських-Дронь - вони чотири покоління збирали свою сімейну колекцію.
"Новий рік, ялинка - це був свого роду такий культ в нашій сім'ї. Ті іграшки, які супроводжували мене, мою матір, бабусю все життя. Це частина нашої пам'яті, без якої людина перестає бути людиною", - говорить Марина Братерська-Дронь, власниця сімейної колекції новорічних іграшок.
Такі виставки проводять щороку - це вже 12. І триватиме вона до кінця січня.
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