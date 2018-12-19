Когда у человека одно за одним происходят неприятности, его сопровождают неудачи и несчастья, значит его карма перестала работать и стала плохой. Как очистить карму? Об этом пишет "Сегодня".

По словам эзотериков, исправить свою карму можно, но для этого нужно поработать над собой и начать меняться в лучшую сторону. Когда человек становится добрее и лучше, когда начинает отдавать больше, чем получает, он начинает отправлять в космос правильный посыл, который затем возвращается к нему в виде позитивной энергии.

1. Попросите прощения у всех, кого обидели

На протяжении жизни мы сталкиваемся с самыми разными людьми, и далеко не со всеми мы добродушны и благожелательны. Порой в ссорах и спорах мы целенаправленно или нечаянно говорим обидные слова или совершаем поступки, которые обижают других людей. Такие конфликты и недопонимания ложатся тяжелым бременем на карму, мешая нам в полной мере ощущать себя счастливыми людьми.

Чтобы избавиться от негатива и со спокойной душой двигаться дальше, найдите в себе силы и извинитесь перед человеком, которому нанесли обиду. Пусть это был пустяковый конфликт, возможно, оппонент даже не помнит о ссоре и совершенно не обижается на вас, но если в вашей душе этот нелицеприятный разговор засел острой занозой, попросите за него прощения. Даже если дальнейшие пути с этим человеком разойдутся, вы очистите свою душу и освободите ее для позитивной энергии.

2. Всегда говорите правду

Жизнь показывает, что обманывая других людей, мы не становимся более счастливым. Возможно, в краткосрочной перспективе и получаем некоторые блага, однако они не приносят желанного счастья, а в скором времени и вовсе превращаются в пыль. Мы же, за свои деяния, обретаем славу людей лживых, которым нельзя доверять и от которых стоит держаться подальше.

Испортить карму, пытаясь строить свою жизнь на лжи и обмане, проще простого. А вот исправить ее невероятно трудно. Поэтому, чем раньше вы осознаете, что, правда - лучший способ жить в согласии с этим миром, сохранить друзей и гармонию в душе, тем более счастливой будет ваша жизнь и чище карма.

3. Дарите свою любовь окружающим

Человеку, который всю свою жизнь наживался на других, данный совет вряд ли поможет, ведь он попросту не поймет его смысла. Но если вы всегда старались жить по совести, вам по силам совершить еще один шаг навстречу этому миру.

Начните дарить людям радость! Делайте для них что-нибудь хорошее, помогайте, пусть даже в мелочах, вызывайте у них улыбки, в общем, делайте все то, за что люди искренне скажут вам спасибо! При этом не старайтесь получить больше, чем отдаете. Вскоре вы поймете, что дарить радость окружающим людям и получать в ответ благодарность - истинное счастье! К слову, такое отношение к жизни является одним из лучших способов улучшения собственной кармы.

4. Живите осмысленно, ставя перед собой цели

Чтобы постоянно улучшать собственную карму необходимо жить осмысленно, с пользой для себя, своей семьи и окружающих людей. Чтобы добиться этого, необходимо ставить перед собой конкретные цели и двигаться им навстречу. Пусть изначально это будут простые цели, добиться которых несложно. Постепенно вы начнете повышать ставки, а ваши планы станут более глобальными.

Удивительнее всего то, что продвигаясь к своей цели, вы будете заряжаться позитивной, созидательной энергией, которая станет помогать вам идти вперед и не позволит опустить руки в трудных ситуациях. А плохой кармы у людей, живущих ради благих идей, априори быть не может.

5. Имейте терпение

Мы привыкли получать мгновенное вознаграждение за свои труды. А вот ждать и терпеть может далеко не каждый. Однако развивая в себе эти качества, вы шагнете на новый уровень развития, а значит, очистите карму. Поэтому, не ждите, что на блюдечке с голубой каемочкой вам принесут все блага мира. Сами добивайтесь этих благ, при этом наберитесь терпения, усердно трудитесь и никогда не теряйте духа. Во всех ситуациях сохраняйте спокойствие и хорошее настроение. Все это позволит вам очистить карму, а значит стать еще лучше.

6. Учитесь спокойствию и умиротворению

На долгом и тернистом пути саморазвития и очищения кармы вас ожидает немало трудностей и препятствий. Неудивительно, что прилагая усилия к достижению цели вы будете срываться, раздражаться, нервничать и бояться сделать следующий шаг. Это вполне нормальные реакции организма, которых не стоит бояться. Важно не опускать руки и не поворачивать назад. Для этого вам потребуется научиться спокойствию и умиротворению.

Пожалуй, каждый из нас слышал о буддийских монахах, который живут в гармонии с окружающим миром потому, что умеют расслабляться и достигать высшей степени умиротворения. Вы также можете работать над своим разумом при помощи медитации. Когда научитесь сосредотачиваться на своих мыслях, отсекая негатив и оставляя позитив, вы станете генерировать созидательную энергию, улучшая тем самым карму.

7. Смотрите на мир шире

Чтобы сделать свою жизнь лучше и насыщеннее, нужно научиться смотреть на этот мир другими глазами. Он гораздо прекраснее и разнообразнее, чем мы себе представляем! Оставьте привычную суету, займитесь чем-то новым, тем, чем раньше никогда не занимались. Посетите новые страны, заведите новых друзей, прочтите книги, которые никогда не читали.

Да просто оглянитесь вокруг! Все что нас окружает, невероятно красиво: и небо и вода, и воздух, и окружающие люди. Научитесь видеть эту красоту в каждом сорванном с дерева листочке, в каждой капле дождя, и вы ощутите себя частью этого многогранного мира. Как только вас коснется это понимание, вы станете чуточку счастливее.

8. Мыслите позитивно

Никогда не теряйте духа! Чтобы ни происходило с вами, какие бы жизненные перипетии и коллизии не коснулись вас, всегда верьте в лучшее и даже близко не допускайте негативного исхода. Когда вы сдаетесь, когда начинаете сомневаться в себе и допускать негативные мысли, запускается закон притяжения, один из законов кармы. Вы начинаете притягивать к себе негатив.

Напротив, если вы верите в себя, и не теряете надежды, если даже в тяжелой ситуации вы сохраняете позитивный настрой, сам космос помогает вам преодолевать препятствия и побеждать в самых безнадежных ситуациях. В этом случае действует закон притяжения позитивной энергии.

В качестве заключения стоит отметить, что не нужно пытаться меняться и делать себя лучше, вы накапливаете негативную энергию, которая постепенно будет снижать ваш жизненный тонус и притягивать к вам негатив. Но если вы полюбите этот мир и окружающих вас людей, если вы станете добрее и терпеливее, если начнете мыслить позитивно и упорно идти к своей цели - вы очистите свою карму, и дальше будете двигаться только в позитивном русле.

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