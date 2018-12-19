В среду, 19 декабря, корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в Одесский порт. Об этом сообщает "Думская".

"Примерно в 10:35 корабль пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба Одесса. Это первый корабль НАТО, который гостит в Украине после инцидента в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Echo пробудет в Одессе несколько дней. После завершения визита состоятся маневры типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом Гетьман Сагайдачный.

HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. Может предоставлять информацию в режиме реального времени. Кроме того, он может служить платформой для управления задачами по разминированию.

Корабль был принят на вооружение в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек Эрликон и четырех крупнокалиберных пулеметов.

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