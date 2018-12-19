Під Києвом відкрилася резиденція святого Миколая [ Редактировать ]
Зимова казка в садибі Святого Миколая. Сотні дітлахів з різних куточків України передноворічне свято зустрічали з улюбленим персонажем. Чого просили та чи здійснилися їхні мрії - Анастасія Старовойт розкаже.
"Він чарівний".
"Добрий, ласкавий".
"Старий, йому багато років".
"Ну в синій одьожі, в шубі синій, в шляпі".
Зустрічі з Миколайчиком діти чекають цілий рік. Намагаються гарно вчитися, чемно поводитися та слухатися рідних. Адже малеча знає - за це від Святого Миколая можна отримати омріяний подарунок.
"Він должен дарить канфети за то, что діти слухняні", - говорить Ярослава, 9 років.
"Я попросила, він мені подарував куклу", - говорить Аня, 7 років.
"Телевізор і планшет і здоров'я усій сім'ї", - говорить Костя, 6 років.
Озвучити свої побажання святому Миколаєві особисто, а не в листі вже кілька років поспіль можна в його садибі Пирогово, що під Києвом. Сюди з'їжджаються діти різного віку майже з усіх регіонів України.
"Діти приучаються до віри християнської, вони пізнають, хто такий Святий Миколай. Починають цікавитись, що ж це за Святий, вірять у Бога. Крім того, вони стають кращими і діти приходять до нас в надії побачити Святого Миколая", - говорить Людмила Костенко, старший науковий співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України.
Чекає на малечу й сам Миколай. Одягає свої шати й готує правильні слова для кожного маленького українця. Хоче створити для дітей справжнє зимове свято.
"Обов'язково треба бути впевненим, а також давати шанс повірити дітям у чудо. Оце саме головне. Діти залишаються дітьми поки вони вірять в чудо і незалежно від того, який у них вік", - говорить Святий Миколай.
Вірять у диво й дорослі. Теж відвідують садибу та спілкуються зі святим Миколаєм.
"Для них це можливість поринути чи пригадати своє дитинство. Традиція святого Миколая в нас в Україні відроджується тільки, не так давно. Тобто навіть, враховуючи те, що нашій незалежній країні 27 років. Все-таки святкування Святого Миколая - не більше 20 років", - говорить Святий Миколай.
Та чого б не бажали для себе і діти, і дорослі цього дня - усього найкращого в Миколая просять для тих, хто цього справді потребує.
"Дідусі бабусі щоб були здорові, татусі матусі щоб жили в любові. Всім добрим діткам принесли гостинці і пошли божої ласки кожній сиротинці", - говорить Микита Петров.
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