190-килограммовый ребенок похудел в два раза (фото) [ Редактировать ]
Самый полный ребенок в Индонезии по имени Арья Пермана сбросил почти половину своего веса. Об этом сообщает Daily Mail.
12-летний мальчик отказался от сахара и придерживлся диеты. Мальчик весил 190 килограмм, не мог ходить в школу, практически не двигался.
Его родители вынуждены были одалживать деньги, чтобы прокормить ребенка. В результате Арья поправился настолько, что ему не могли найти одежду.
Родители решили "спасти сына" и посадили его на строгую диету. Мальчик полностью отказался от сахара и смог сбросить 95 килограмм. Сейчас он каждый день гуляет пешком по несколько миль, играет с друзьями и мечтает стать футболистом. Скоро Арье вернется к учебе.
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