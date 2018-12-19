Самый полный ребенок в Индонезии по имени Арья Пермана сбросил почти половину своего веса. Об этом сообщает Daily Mail.

12-летний мальчик отказался от сахара и придерживлся диеты. Мальчик весил 190 килограмм, не мог ходить в школу, практически не двигался.

Его родители вынуждены были одалживать деньги, чтобы прокормить ребенка. В результате Арья поправился настолько, что ему не могли найти одежду.

Родители решили "спасти сына" и посадили его на строгую диету. Мальчик полностью отказался от сахара и смог сбросить 95 килограмм. Сейчас он каждый день гуляет пешком по несколько миль, играет с друзьями и мечтает стать футболистом. Скоро Арье вернется к учебе.

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