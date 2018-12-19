НБУ ликвидирует российский банк [ Редактировать ]
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "ВТБ Банк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в НБУ, решение было принято 18 декабря 2018 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
27 ноября правление Национального банка (НБУ) приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных. Как отметили в НБУ, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.
Ранее мы писали о том, что Нацбанк выпустил новые монеты.
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