Развод Ани Лорак: появились новые детали [ Редактировать ]
Украинская артистка Ани Лорак официально подала на развод. Это произошло еще 4 декабря. Об этом рассказывает "Украинская правда".
Обнародовали документ, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек желает расторгнуть брак.
Судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.
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