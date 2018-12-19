Украинская артистка Ани Лорак официально подала на развод. Это произошло еще 4 декабря. Об этом рассказывает "Украинская правда".

Обнародовали документ, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек желает расторгнуть брак.

Судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Ранее Ани Лорак разделась на фото и шокировала поклонников.