В Киеве на станции метро "Почайна" произошел неприятный инцидент. Мужчина вырвал из рук пассажирки телефон и выбежал из вагона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киева.

Мужчина приметил в толпе пассажиров девушку с мобильным телефоном в руках. На станции метро "Почайна" злоумышленник выхватил гаджет и попытался скрыться. Однако радовался "добыче" вор недолго. Его на станции поймали полицейские. Также во время опознания 21-летняя пассажирка указала на правонарушителя, который ее ограбил.

Вором оказался киевлянин 1976 года рождения, которого ранее судили за кражи. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал вору меру пресечения в виде домашнего ареста. Также следственный отдел управления полиции в метрополитене начал уголовное производство по части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что киевлянин избил и ограбил девушку на первом свидании.