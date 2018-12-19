Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 19 декабря [ Редактировать ]
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Во вторник, 19 декабря, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:
Ранее мы писали о том, что в Украине открыли новое месторождение газа.
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