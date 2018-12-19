Минэкологии нашло запрещенный прием против металлолома - эксперт [ Редактировать ]
Рынок металлолома в Украине в очередной раз пытаются зарегулировать. Причем, на этот раз с явными коррупционными признаками. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Владимир Цибулько, комментируя проект Закона Украины "Об управлении отходами".
"На сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины размещен проект Закона Украины "Об управлении отходами". Помимо прочего, там говорится и о металлоломе. Вернее, о том, что "дань" из пунктов сбора металлолома, которые есть по всей стране, отныне должна идти в Экологическую инспекцию", - написал он.
По словам политолога, передача этой сферы в ведение Экологической инспекции создаст лишние сложности для металлургической отрасли Украины.
"Разделение лома на бытовой и промышленный, и запрет приема небытового лома у частных лиц является одной из главных причин того, что рынок металлолома работает в тени. На данный момент просто нет механизма, по которому можно было бы объективно отличить бытовой лом от промышленного.
Мягко говоря, странными являются требования к идентификации не только личности сдатчика лома, но и документального оформления происхождения металлолома. Все это, по сути, и привело к тому, что легальной сдачи металлолома частными лицами и легальной низовой заготовки этого важного сырья в Украине, по сути, нет. Поскольку сложно идентифицировать и обычного гражданина и то, откуда он взял лом", - пояснил Цибулько.
Политолог считает, что вместо того, чтобы бороться с теневым рынком (чему и был призван законопроект № 7497 "О детенизации рынка металлургического сырья"), предложенный Минэкологии документ предлагает ситуацию законодательно закрепить путем передачи в Экологическую инспекцию.
"При всем уважении к министру экологии Остапу Семераку, кажется, что его ввели в заблуждение, готовя законопроект от имени его ведомства. Для того, чтобы не подставлять министра, было бы уместно исключить тему металлолома из сферы управления экологического ведомства", - резюмировал Цибулько.
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