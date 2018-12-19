Тимошенко рассказала, как решить проблему трудовой миграции [ Редактировать ]
Катастрофическая трудовая эмиграция из Украины является следствием глобализации мировой экономики и неэффективной работы власти. Именно поэтому, нашему государству нужна действенная стратегия работы с миграционными процессами и поддержки работников. Об этом заявила Юлия Тимошенко в выложенном на своей странице в Facebook видео по случаю Международного дня мигрантов.
"В работе заграницей нет ничего плохого. Но украинцы буквально бегут отсюда, поскольку жизнь в Украине превратилась в выживание. И нам нужно действовать немедленно. Я хочу четко заявить, что после смены власти, для тех украинцев, которые вынуждены были уехать за границу и работать, будут сняты все налоги на перечисление денег, на передачу посылок для своих семей в Украине", - заявила Юлия Тимошенко.
Лидер партии "Батьківщина" также отметила, что только по официальным данным украинского МИД, миллион граждан покинул Украину за прошлый год, а еще три миллиона готовы выехать за пределы страны в ближайшее время. По мнению Юлии Тимошенко, такая ситуация недопустима для нормального развития государства и представляет угрозу национальной безопасности и самосохранению нации. Именно поэтому политик подготовила уникальную для Украины стратегию борьбы с негативными миграционными процессами, подробно изложенную в стратегическом документе "Новый экономический курс".
"По данным ООН от 2017 года, Украина вошла в десятку стран с наиболее высокими темпами сокращения населения. Если органы власти в Украине не обеспечат повышение уровня и качества жизни населения, улучшение бизнес-климата и благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса, увеличение количества рабочих мест и необходимые социальные гарантии, то миграционные потоки будут расти и страну ждет демографическая катастрофа. Очень быстрыми темпами усугубляются депопуляция, массовый миграционный отток населения, старение нации, роста смертности и снижение рождаемости. Если срочно не преодолеть эти тенденции, они будут определять крайне негативный демографический среднесрочный прогноз для Украины", - говорится в стратегии.
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