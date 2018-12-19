Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Кит

Вы очень независимый человек. Если возникают трудности, вы их стараетесь максимально быстро преодолеть. Это отражается и на личной жизни, иногда все же нужно быть мягче с теми, кого любите.

Глаз

Вы очень внимательный человек. У вас развито воображение, которое вам очень помогает в жизни. Близкие и друзья знают, что вы всегда придете на помощь.

Черная фигура

Возможно, вы слегка устали. Или в вашей жизни слишком много стрессовых ситуаций. Вам следует отдохнуть - сменить обстановку, записаться в салон красоты, встретиться с друзьями или, как вариант, устроить себе приятный шопинг.

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