На кладбище в Днепре повесился мужчина [ Редактировать ]
19 декабря в Днепре на территории Староклочковского кладбища сторож обнаружил тело мужчины. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством, повесившись на ветке дерева, - сообщает "Информатор".
Сторож делал обход территории, как заметил среди могил мужчину возле дерева. Каких-либо признаков жизни он не подавал, поэтому он сразу же позвонил в полицию. Позже выяснилось, что умерший свел счеты с жизнью, повесившись на собственном шарфе.
Рядом с телом не было ни предсмертных записок, ни сумки с документами. На вид мужчине - около 60-65 лет. Что послужило поводом для такого отчаянного поступка - неизвестно. На месте работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и судмедэксперты, которые выясняют все подробности инцидента.
Читайте также, мужчина покончил с собой из-за травли на работе.
по теме
В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину
Женщина переходил дорогу в положенном месте
В Днепре трамвай сошел с рельс и "влетел" в дерево
На месте работает аварийная бригада
В жуткой аварии пострадала проезжающая мимо женщина
В результате аварии пострадала женщина, которая была в салоне автомобиля, не имевшего отношения к инциденту
В Днепре вспыхнула частная клиника, эвакуированы люди
Пожар начался на первом этаже 4-этажного здания
ДТП в Днепре: на Новом мосту столкнулись автобус и маршрутка
Авария заняла две полосы - на левый и правый берег