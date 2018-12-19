19 декабря в Днепре на территории Староклочковского кладбища сторож обнаружил тело мужчины. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством, повесившись на ветке дерева, - сообщает "Информатор".

Сторож делал обход территории, как заметил среди могил мужчину возле дерева. Каких-либо признаков жизни он не подавал, поэтому он сразу же позвонил в полицию. Позже выяснилось, что умерший свел счеты с жизнью, повесившись на собственном шарфе.

Рядом с телом не было ни предсмертных записок, ни сумки с документами. На вид мужчине - около 60-65 лет. Что послужило поводом для такого отчаянного поступка - неизвестно. На месте работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и судмедэксперты, которые выясняют все подробности инцидента.

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