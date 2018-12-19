Конституционный Суд Украины признал неконституционными решения парламента, принятые в законе №76–VIII 28 декабря 2014 года, которыми ветеранов войны – участников Великой Отечественной войны, людей, имеющих особые заслуги перед Родиной, – лишили льгот и компенсаций. Решение КСУ – обязательно к выполнению и не подлежит обжалованию. Об этом заявила инициатор и автор обращения в Конституционный Суд, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

"Сегодня, спустя три года борьбы, мы, вместе с ветеранами Великой Отечественной Войны, защитившими нашу Родину в войне с фашизмом в 1941-1945 годах, одержали победу над несправедливостью и беззаконием коалиции и правительства. Власть в неконституционный способ отменила законные льготы и компенсации участников ВОВ и людей, имеющих особые заслуги перед Родиной, лишив их возможности бесплатного проезда в городском транспорте, права на бесплатное санаторно-курортное лечение, ограничив ветеранов в получении льгот, если средний доход их семьи превышал установленный Кабмином уровень", – заявила народный депутат.

Инициатор и автор обращения в КСУ Наталия Королевская отметила, что указанные положения утрачивают силу спустя три месяца со дня принятия этого решения Конституционным Судом, а само решение является обязательным к выполнению и обжалованию не подлежит.

"Мы победили, защитив пожилых людей, возобновив для них право досрочного выхода на пенсию, победили, защитив чернобыльцев, вернув им льготы и компенсации, победили, защитив ветеранов ВОВ, и теперь ждем решений КСУ по еще более чем 20 нашим представлениям. Мы продолжаем борьбу, чтобы принудить Кабинет Министров выполнять решение Конституционного Суда. Когда мы победим на выборах, мы сделаем все, чтобы отменить непрофессиональные решения этого правительства и коалиции, максимально защитить и поддержать людей – совершенно очевидно, что от этой власти этого ждать бесполезно", – подчеркнула Наталия Королевская.

Напомним, в июле 2018 года Конституционный Суд Украины по представлению Наталии Королевской и 49 народных депутатов, признал незаконным отмену льгот ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.