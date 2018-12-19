Нынешняя власть не способна развивать экономику, поэтому вынуждена бегать по миру и выпрашивать кредиты.

Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционного блока - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя утверждение МВФ новой программы stend-by объемом 3,9 млрд долларов.

По его словам, то, что власть выдает за победу, на самом деле является лишь увеличением долгов за счет населения и национальной экономики.

"Кредит – это не подарок, кредиты надо отдавать. В следующем году в результате "гениального" соглашения, которое было подписано бывшим министром финансов Натальей Яресько, нам придется отдать почти треть бюджета. На сегодня внешний государственной долг составляет уже 47 млрд долларов, в том числе МВФ Украина должна почти 12 млрд долларов. Правительство провалило поддержку реального сектора экономики и пытается показать стране, что выживать нужно за счет кредитов, а не за счет собственной экономики и собственных предприятий, — подчеркнул оппозиционный политик. – Это власть "кредитных наркоманов" и их не волнует, что каждый украинец должен Международному Валютному Фонду почти 2 000 долларов".

"МВФ — это большой бюрократический механизм. Его, прежде всего, интересует, каким образом будут отдаваться долги. И если они будут видеть, что долги не отдаются, потому что у страны нет денег, то будут требовать сокращения социальных выплат, повышения тарифов. И правительство будет вынуждено идти на это, потому что полностью зависимо от кредиторов. Когда страна становится полностью зависимой от внешнего финансирования — это абсолютно неприемлемая ситуация", — отметил Юрий Бойко.

"92 государства работают с МВФ. Если какая-то страна безоговорочно выполняла все требование фонда, то это никогда не приводило к положительным результатам. Это всегда заканчивалось социальными потрясениями", — подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Народный депутат отметил необходимость развития экономики и возвращения мира в Украине.

"Нужно развивать собственную экономику и за счет этого давать возможность нормально жить и работать. У нас есть достаточно ресурсов для этого. В стране должен быть положительный торговый баланс — чтобы мы продавали больше, чем закупаем. Тогда не надо будет бегать по миру и искать кредиты, чтобы поддержать гривну, ведь ее курс будет поддерживаться за счет притока валюты. Это позволит избавиться от кредитной кабалы", — резюмировал Юрий Бойко.