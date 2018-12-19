Собака-поводырь получила степень магистра [ Редактировать ]
В США пес получил степень магистра вместе со своей владелицей, передает depo.ua.
Пес-поводырь Гриффин ходил на все занятия вместе со своей хозяйкой Бриттани Хоули. У Бриттани - хронические боли, из-за которых она вынуждена пользоваться инвалидным креслом.
Золотистый ретривер помогает девушке включать свет, подавать предметы и легче переносить болезнь.
Теперь у нее и Гриффина есть степень по эрготерапии - отрасли медицины по уходу за пациентами.
Ранее мы сообщали, что собака упала в обморок при встрече с хозяйкой.
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