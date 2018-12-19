В США пес получил степень магистра вместе со своей владелицей, передает depo.ua.



Пес-поводырь Гриффин ходил на все занятия вместе со своей хозяйкой Бриттани Хоули. У Бриттани - хронические боли, из-за которых она вынуждена пользоваться инвалидным креслом.

Золотистый ретривер помогает девушке включать свет, подавать предметы и легче переносить болезнь.



Теперь у нее и Гриффина есть степень по эрготерапии - отрасли медицины по уходу за пациентами.

Ранее мы сообщали, что собака упала в обморок при встрече с хозяйкой.