Власть участвует в рейдерском захвате "Оппозиционного блока" [ Редактировать ]
Министерство юстиции умышленно не выполняет решение суда о запрете регистрации каких-либо изменений относительно политической партии "Оппозиционный блок".
Об этом говорится в заявлении "Оппоблока".
В нарушение установленного законом порядка Министерство юстиции не исполнило определение суда, а переслало его в исполнительную службу, чтобы потянуть время. Таким образом государственный орган выступил на стороне политических рейдеров, подыгрывая своим партнерам из власти, которые хотят захватить "Оппозиционный блок". Это умышленное прямое нарушение закона, поскольку не выполняется решение суда, которое обязан незамедлительно исполнить Минюст.
Напоминаем, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Мы подаем заявление о совершении сотрудниками Минюста должностного преступления. Также данная ситуация находится на контроле у наших международных партнеров: мы ежедневно информируем их о развитии событий и всех неправовых действиях власти по отношению к объединённой оппозиции.
Мы еще раз обращаемся ко всем должностным лицам Министерства юстиции и других государственных органов, – не выполнять преступные приказы уходящего режима. Все его преступные действия будут расследованы, а виновные – наказаны.
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