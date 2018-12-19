Непрошеные советы - это всегда плохие советы. Если человек не нуждается в мнении со стороны, то не стоит ему его навязывать. Flytothesky.ru пишет об этом подробнее.

Советы наполняют нашу жизнь: мы постоянно слушаем рекомендации от критиков, друзей, гуру, специалистов и даже посторонних людей. Очень часто они бывают правдивыми и полезными, однако также встречаются и непрошеные советы, которые лучше пропустить мимо ушей и постараться игнорировать. Какие же именно?

1. Советы по питанию и образу жизни

Питание - дело очень щепетильное, потому что зависит от предпочтений каждого и от индивидуальных особенностей организма. Нет такой диеты или рецептуры, которая подошла бы сразу всем, - все очень индивидуально. Поэтому старайтесь избегать советов ваших подруг или статей в интернете по поводу того или иного типа питания и образа жизни. Не нужно следовать всем модным трендам, кушайте то, что подходит именно вам. К тому же, рекомендуем слушать только ваших личных врачей, а не плохие советы со стороны.

2. Советы по поводу вашей личной жизни и отношений

Как часто вам говорили окружающие, что этот парень или девушка вам совершенно не подходит? Как часто пытались отговорить и направить в другую сторону? Личные отношения - это то, что должно принадлежать только вам и вашей половинке. Невозможно угодить всем и сразу, поэтому живите только для себя. Конечно, не стоит надевать розовые очки и пытаться не замечать проблем. Если пятый… нет, пятьдесят пятый друг подряд твердит, что ваш партнер, например, обходится с вами грубо и не достойно - прислушайтесь. Но выводы вы должны делать, основываясь на собственных чувствах и мыслях.

3. Советы по поводу ваших хобби

Вы являетесь уникальным экземпляром. Невозможно быть идеальным и уметь все на свете. Если у вас есть хобби или любимое дело, занимайтесь им пока есть время и силы. Если оно кому-то не нравится, это их личные проблемы. Опять же, вы сами строите свою жизнь. Ко всему прочему, это только ваше желание - заниматься любимым делом. И вы никого не принуждаете участвовать в этом. Поэтому плохие советы даже близких людей ни к чему.

4. Советы про характер

Многие злоупотребляют отношениями, стараясь критиковать своих коллег, друзей и членов семьи, постоянно указывая, какие они неидеальные. Черта характера - это то, над чем можно работать, но полностью ее искоренить и приобрести нельзя. Поэтому не принимайте близко к сердцу любую критику из внешнего мира. Воспринимайте это как призыв к действию, но не более.

5. Советы про ваш внешний вид

Бываю те, кому так и не терпится сказать, как нелепо вы выглядите с этой прической или как новые туфли не идут вашему наряду. Это не есть конструктивная критика. Это мнение посторонних вам людей, а возможно даже недоброжелателей. Просто пропускайте мимо себя такую информацию и избегайте общения со "всезнайками" и "критиками".

На самом деле, самое главное, что вы должны понимать, это то, что плохие советы имеют место быть. Однако не для всех и не от всех. Каждый человек - это личность со своими особенностями и пристрастиями, и, потеряв частичку той самой уникальности, вы уже перестанете быть тем же оригинальным экземпляром. Постарайтесь отгородить себя от злых и ненужных советов, от токсичных людей, которые питаются вашей энергией. Не нужно быть зацикленным только на себе, просто разграничивайте конструктивные советы и не очень. Также не забывайте прислушиваться к советам настоящих профессионалов своего дела, потому что это, наоборот, послужит развитию вашей личности!

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