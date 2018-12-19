В масштабном ДТП под Херсоном погибли пять человек (фото) [ Редактировать ]
Пять человек погибли и еще один человек попал в больницу из-за ДТП в Херсонской области. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, столкновение двух микроавтобусов произошло сегодня около 13:00 на выезде из села Раденск. В ДТП погибли пять человек. Еще одного человека с травмами госпитализировали в больницу.
На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля "Рено Трафик", двигаясь в направлении Великие Копани, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "УАЗ", который двигался навстречу", – говорится в сообщении.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 пассажира автомобиля "Рено", а также 58-летний водитель другого транспортного средства погибли на месте происшествия. Два пассажира "УАЗа" с телесными повреждениями были госпитализированы в Олешковскую районную больницу, где один из них от полученных травм скончался", – сообщили в полиции.
Предварительная правовая квалификация происшествия – ч.3 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП с тяжелыми последствиями.
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