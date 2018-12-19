США выводят войска из Сирии [ Редактировать ]
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США приступают к полному выводу своих войск из Сирии. Соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп, сообщает в среду, 19 декабря, со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне агентство Bloomberg.
По словам собеседника, решение о выводе американских войск из Сирии было принято накануне.
Согласно приказу, эту ближневосточную страну "быстро" и "полностью" покинут более две тысячи американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".
Ранее Трамп заявил о победе США над "Исламским государством".
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