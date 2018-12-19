Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинения в подготовке теракта.

Вместе с тем он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Ранее Бабченко назвал заказчика своего убийства.