Дело Бабченко: суд отпустил подозреваемого [ Редактировать ]
Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченка. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как отмечается, главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинения в подготовке теракта.
Вместе с тем он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
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