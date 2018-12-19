Стабільне зростання більше двох років поспіль показують харківські підприємства. Один з найбільших заводів у регіоні - "Електротяжмаш" подолав кризу, забув про кредити й лише на українських контрактах заробив цього року півтора мільярда гривень. На підприємстві побувала Світлана Шекера.

Антон Ушканов працює на сучасному італійському станку, який замінив старі. Виточує корпус електродвигуна. Якщо раніше для обробки - потрібно було з десяток процесів на різних верстатах, тепер - усім керує електронний центр.

"Вот и запускаем программу, допустим, на обработку резьбы, вот эта программа на обработку. Здесь вводится коррекция на инструмент, если такая необходима, вот, например, на радиус инструмента и на дину инструмента", - говорить Антон Ушканов, працівник заводу ДП "Завод "Електроважмаш"".

"Електроважмаш" - найбільший машинобудівник у країні.

"Мы производим турбогенеараторы, гидрогенераторы для атомных электростанций, для гидроэлектростанций. Мы производим двигатели постоянного тока для подвижного состава железных дорог", - говорить Антон Шевченко, головний інженер ДП "Завод "Електроважмаш"".

Підприємство, яке ще три роки тому мало стомільйонні збитки, вийшло з кризи. Цього року прибуток перевищив 2 мільярди гривень. Мають замовлення на реконструкцію всього Дніпровського каскаду. Вперше за 20 років - підписали міжнародні контракти.

"Это на рынок Бангладеша, мы отгрузили наш турбогенератор, он поехал на электростанцию, также был подписан ряд новых контрактов - это Польша, страны Балтики, и, безусловно, это рынок Казахстана и Узбекистана", - говорить Дмитро Костюк, директор ДП "Завод "Електроважмаш"".

Успіхи заводу відчувають і робітники. Цьогоріч зарплати збільшилися на 45%. Працівники отримують від 10 до 18 тисяч гривень. У грудні - чергова надбавка. Розвиток промисловості - запорука економічного зростання регіону, вважають в обладміністрації. Тож до заводів особлива увага.

"Ми мали дуже важкі часи на цьому заводі, але за 2 останні роки завод збільшив обсяги виробництва в півтора рази, збільшив заробітну платню на 70%, має повний портфель заказів на 19 рік, і сьогодні кожен здобуток підприємства повинен відображатися на заробітній платі кожного працівника", - розповідає Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Загалом промисловість Харківщини демонструє стабільне зростання. Найкращі показники у оборонних підприємств, заводів - машинобудівної галузі. Усі вони завантажені - майже на 100%. А отже - потребують додаткових робочих рук. Тож - запрошують робітників, конструкторів, менеджерів зі знанням іноземних мов.