Ветеранам Другої світової війни повернуть заслужені пільги - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Ветеранам Другої світової війни повернуть заслужені пільги. Про це йдеться на сайті "Опозиційної платформи - За життя".
Конституційний суд визнав незаконним рішення парламенту про скасування пільг та компенсацій. Тепер ветеранам повернуть право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, безкоштовне санаторне лікування та можливість отримувати пільги навіть при перевищенні норм, встановлених Кабміном.
Рішення суду остаточне і не підлягає оскарженню. За нього опозиційні депутати боролися більше трьох років.
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