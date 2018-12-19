За це опозиційні депутати боролися більше трьох років

Ветеранам Другої світової війни повернуть заслужені пільги. Про це йдеться на сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Конституційний суд визнав незаконним рішення парламенту про скасування пільг та компенсацій. Тепер ветеранам повернуть право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, безкоштовне санаторне лікування та можливість отримувати пільги навіть при перевищенні норм, встановлених Кабміном.

Рішення суду остаточне і не підлягає оскарженню. За нього опозиційні депутати боролися більше трьох років.