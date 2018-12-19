Українських силовиків забезпечать патронами вітчизняного виробництва - Арсен Аваков [ Редактировать ]
Українських силовиків забезпечать патронами вітчизняного виробництва. Вінницькі зброярі запустили лінію виробництва набоїв для пістолетів "Форт", з якими несуть службу всі підрозділи МВС. Це дозволить позбутись залежності від іноземних постачальників. Про це під час відвідування підприємства заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Прогнозований обсяг виробництва - 14 мільйонів патронів на рік. Донині їх виробляли тільки на Луганському заводі, який залишився на окупованій території.
"Полная потребность нашего министерства будет удовлетворена на этот вид патронов и будет дополнительно оставаться, чтоб могли мы передавать другим подразделениям либо даже экспортировать. Следующая линия, которая здесь будет установлена - это дополнительная линия патронов, более крупного калибра", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
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