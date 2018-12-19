Юрій Бойко до Дня святого Миколая привіз подарунки для сиріт Банченського монастиря [ Редактировать ]
День подарунків. В Україні відзначають День святого Миколая. Це свято вважають дитячим. Тож в одному із сіл Чернівецької області привітали малечу, позбавлену батьківської опіки. Подробиці в нашому матеріалі.
На засніженому Чернівецькому пагорбі у дитячому будинку при монастирі живе майже п'ятсот дітей різного віку, уподобань та темпераментів.
"Що ти любиш робити найбільше? - Малюю".
Однак, є дещо, що цих дітей об'єднує - усі вони залишились без батьків. Історію цієї дитини тут знає кожен.
Іван - вихованець дитячого будинку при Банченському монастирі. Зараз йому сім років, своєї родини хлопчик не пам'ятає. Батьком називає настоятеля Банченського монастиря. А мамою - монахиню, яка ним опікується. Не краща доля спіткала й інших вихованців. Та сьогодні, у День святого Миколая - діти радіють гостям. Яких, до речі, зустрічають тут щороку.
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зізнається: сьогодні він тут в якості друга.
"Зі святом вас, Святого Миколи. Будьте щасливі, здорові, веселі, зі святом! Так, подарунки хто буде дарувати?", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - за життя".
Нардепа тут знають усі, починаючи від найменших. Подарунки, до речі, не однакові. Урахували побажання кожної дитини.
"Юрій Бойко - він завжди у нас святкує".
"Ми вже тут 16 років. З 2002 го року ми з Владикою дружимо. І допомагаємо дитбудинку. Він створив таке маленьке чудо в Україні. Тут 450 дітей, для всіх них він є батьком. А наша задача йому допомагати, що ми і робимо. Я вважаю, що якби таких людей було більше, то не було б в країні дітей без батьківської ласки", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
У дитячому центрі зазначають, що намісник монастиря, як ніхто розуміє своїх вихованців. Він теж дуже рано залишився без батьків. Аби ніхто не відчував себе самотнім та покинутим - у кожної дитини є вихователька.
"В основном, это детки, которые остались в этой жизни одни. Ну так получилось в их жизни. Может, скончались родители. Или другие ситуации. По этому, владыка решил помочь. Он ведь сам испытал горечь сиротства", - розповідає Феофанія, вихователька.
"Бог есть любовь. И я думаю, что в церкви не должно быть ни нации, ни языка. Как отец для нас Бог и отец - так и мы его дети. У нас нечего разделять", - говорить архієпископ Лонгін, намісник Банченського монастиря.
До речі, питання національності та мови тут дійсно дуже важливе. Адже монастир розташований майже на кордоні з двома країнами. Тож, і діти, і дорослі розмовляють українською, російською, молдавською та румунською мовами. Та незважаючи на це - тут панує злагода.
"Я же никуда не ушел, верно служу Богу и народу Украины".
А все інше, каже Бойко - справи життєві.
"Ми приїхали сюди, як і кожного року. Привезли подарунки. Порадувати дітей, тих, хто тут працює. Це звичайна, життєва справа", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
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