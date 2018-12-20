В США прокуратура подала иск против Facebook [ Редактировать ]
Генеральный прокурор столицы США города Вашингтон, округ Колумбия, подал судебный иск против компании Facebook.
Иск касается предоставления доступа к данным пользователей Facebook компании Cambridge Analytica, передает "Голос Америки".
Полученные компанией данные якобы могли быть использованы для влияния на результат выборов президента в США в 2016 году, вмешательства в их течение.
"Facebook не защитил приватность своих пользователей и обманул их относительно того, кто имел доступ к их данным и как эти данные использовались, - говорится в представлении генпрокурора Вашингтона Карла Расина, - Facebook подверг риску манипуляций данные пользователей, позволив таким компаниям, какCambridge Analytica и другим, доступ к личным данным без согласия пользователей".
"Данный иск имеет цель заставить Facebook исполнять собственные обещания по защите приватности пользователей", - сказал прокурор.
Напомним, что также Ирландия проводит расследование в отношении Facebook.
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