Уряду США загрожує "шатдаун"

Уряду США загрожує "шатдаун" - у перекладі, припинення роботи. Це може статися вже 22 грудня, якщо до цього часу Трамп та республікаці не домовляться з Демократичною партією щодо грошей на зведення стіни з Мексикою