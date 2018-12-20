Усик стал самым перспективным боксером мира по версии Forbes [ Редактировать ]
Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик занял первое место в рейтинге Forbes среди самых перспективных боксеров мира по своим доходам.
Авторитетное издание считает, что украинский спортсмен сможет увеличить свои заработки после перехода в супертяжелый вес, где дерутся такие звезды, как Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.
Вместе с тем, отмечает медиа, рост доходов тяжеловеса может обеспечить и бой в нынешнем дивизионе с Андре Уордом, если тот возобновит карьеру.
Читайте также: Усик проиграл гольфисту голосование BBC за звание зарубежного спортсмена года
По данным Forbes, за Всемирную суперсерию, где он стал абсолютным чемпионом мира, а также защиту поясов против Тони Белью, Усик в сумме заработал около 10 млн долларов.
Места со второго по пятое соответственно заняли: Хайме Мунгия (Мексика), Джаррелл Миллер (США), Реджис Прогрейс (США) и Теофимо Лопес (США и Гондурас).
Ранее мы писали о том, что Александру Усику пригрозили проломить череп.
по теме
Украинец получил вторую попытку стать чемпионом мира
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко проведет бой за право стать официальным претендентом на пояс IBF
Мировые цены на нефть упали до рекордного минимума
Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов во вторник, 18 декабря
В Украине возникла проблема с пенсиями
В Украине не смогут выполнить обещания по ежегодной индексации пенсий без разграничения налогов и взносов на социальное страхование
Александру Усику пригрозили проломить череп
Бывший боец батальона "Донбасс" заявил, что радикалы могут проломить голову Александру Усику в "боях" за Киево-Печерскую лавру
МВФ предупреждает о мировом финансовом кризисе
В Международном валютном фонде в ближайшие годы прогнозируют наступление нового мирового финансового кризиса