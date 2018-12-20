20 декабря - 354-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 11 дней.

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей - праздник, который отмечают ежегодно на всей планете 20 декабря.

Праздник довольно молод, его отмечают, начиная с 2006 года, и учрежден он в резолюции, посвященной первому Десятилетию ООН по борьбе с нищетой, Генеральной Ассамблеей ООН. В данной резолюции говорится, что в двадцать первом веке солидарность будет одной из фундаментальных ценностей для человека.

Люди зависимы друг от друга, они нуждаются в помощи. Человеческая солидарность – необходимое условие для раскрытия любой единичной индивидуальности.

Именины сегодня празднуют:

Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.

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