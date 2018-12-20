В Мексике распылили слезоточивый газ в лагере мигрантов [ Редактировать ]
В мексиканском городе Тихуана на границе с США неизвестные напали на лагерь, в котором жили мигранты из Центральной Америки, передает Televisa.
Злоумышленники распылили на территории центра временного размещения слезоточивый газ. В результате нападения пострадали несколько жителей лагеря, среди них также есть женщины и дети. По данным медиков, их жизням ничего не угрожает
Как отмечается, задержать нападавших по горячим следам не удалось.
reports from the ground #Barretal #tijuana pic.twitter.com/7dIAM9y4UR— Pueblo Éxodo - Crónicas of the Migrant Caravan (@PuebloExodo) 19 декабря 2018 г.
Известно, что сейчас в лагере Барреталь находятся около 3 тысяч мигрантов, в основном - выходцев из Гондураса.
Напомним, с октября к границе США движутся караваны мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.
Полицейские Гондураса, Гватемалы и Мексики пытались остановить беженцев, но у них ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.
В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.
Президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.
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